Sassuolo Lazio, la società ricorda il gol di Caicedo allo scadere: la nota del club

Sassuolo Lazio, cinque anni fa Caicedo segnava allo scadere la rete decisiva per la vittoria dei biancocelesti

La Lazio, tramite il proprio sito ufficiale, ha ricordato la vittoria contro il Sassuolo di cinque anni fa targata Felipe Caicedo. Di seguito la nota della società:

COMUNICATO – Nel 2019 la vittoria della Lazio in casa del Sassuolo con il gol nei minuti di recupero di Felipe Caicedo.

Gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, Immobile in apertura, poi il pareggio di Caputo e infine il duo Luis Alberto-Caicedo riporta la Lazio in vantaggio al 91esimo.

Serie di passaggi ravvicinati e poi Felipe Caicedo punisce Consigli. Quinta vittoria di fila in campionato per la Lazio.