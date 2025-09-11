Sassuolo Lazio: Berardi sfida la sua vittima preferita, i suoi numeri preoccupano...

Sassuolo Lazio: il neroverde Domenico Berardi sfida la sua vittima preferita, i suoi numeri preoccupano… Le ultime

Archiviata la pausa per le nazionali, la Lazio torna in campo per affrontare il Sassuolo in trasferta, in una sfida valida per la terza giornata di Serie A. I biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, cercano continuità dopo un avvio altalenante, mentre i neroverdi, neopromossi e ancora a secco di punti, sono chiamati a una reazione immediata.

Il Sassuolo, allenato da Fabio Grosso — ex difensore campione del mondo nel 2006 e ora tecnico emergente — ha incassato due sconfitte nelle prime due uscite stagionali contro Napoli e Cremonese. La squadra emiliana ha mostrato difficoltà in fase offensiva, ma punta a invertire la rotta affidandosi al suo uomo simbolo: Domenico Berardi.

L’attaccante classe 1994, bandiera del Sassuolo e protagonista da oltre un decennio in Serie A, ha un feeling particolare con la Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, Berardi ha affrontato i capitolini in 16 occasioni, segnando 9 gol e servendo 4 assist. I biancocelesti rappresentano la quarta squadra più colpita dal trentunenne, superata solo da Sampdoria (12 reti), Milan (11) e Fiorentina (10).

Con il Sassuolo ancora fermo a quota zero, Grosso si affida all’estro e all’esperienza del suo numero 10 per sbloccare la stagione. Berardi, noto per la sua capacità di incidere nei momenti decisivi, ha spesso brillato contro la Lazio, rendendola una delle sue vittime preferite.

La sfida tra Lazio e Sassuolo si preannuncia dunque cruciale per entrambe le formazioni: Sarri vuole consolidare il percorso dei suoi, mentre Grosso cerca i primi punti per allontanare le ombre di una partenza complicata. Occhi puntati su Berardi, pronto a colpire ancora.