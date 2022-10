Sarri: «Tuta? La cosa più normale del mondo. Quando vedo i mister in giacca e cravatta...»

Maurizio Sarri ha rilasciato una lunghissima intervista a un’emittente locale svizzera, dove ha toccato tantissimi temi

Maurizio Sarri ha rilasciato una lunghissima intervista a RSI, un’emittente locale svizzera, dove ha toccato tantissimi temi. Queste le sue parole sull’abbigliamento da campo.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

ABBIGLIAMENTO – «Io a volte vedo partite della primavera, giocate in campi improbabili, con gli allenatori con la divisa sociale e mi scappa da ridere. Facciamo un lavoro da campo, non vedo che ci sia di strano andare in tuta. È la cosa più naturale del mondo. Quando lavoravo in finanza andavo in giacca e cravatta, ma in campo vado in tuta. La ritengo la cosa più naturale del mondo. Apparenza? Non è il calcio ad essere andato in quella direzione, ma il mondo. Purtroppo conta molto di più, ma è ridicolo».