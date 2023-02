Sarri sull’Atalanta: «Sono tremendi, ha ragione Guardiola quando dice…»

Sarri, l’allenatore biancoceleste ha tenuto la sua consueta conferenza stampa parlando della formazione bergamasca

Ci siamo, l’attesa è finita domani la Lazio scenderà in campo contro l’Atalanta per conquistare punti pesanti per la serratissima lotta Champions. In conferenza stampa Sarri ha parlato dei bergamaschi rilasciando queste dichiarazioni

ATALANTA – «L’Atalanta se cala fisicamente è una squadra normale, se sta bene fisicamente è fortissima. Gli attaccanti sono 6, in Europa sono pochi a poterseli a permettere. Il loro modo di giocare è tremendo se sono in condizione, poi se hanno un calo sono normali.»

«Se prendiamo come riferimento l’andata siamo fuori strada, loro hanno fatto una partita normalissima, noi una buona partita. Domani sarà una partita tremenda, come dice Guardiola giocare contro questi è come andare dal dentista.»