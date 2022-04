Sarri striglia la Lazio: «Atteggiamento vergognoso nel Derby, sono deluso»

Maurizio Sarri, al rientro di tutti i Nazionali, ha ripreso duramente la squadra per l’atteggiamento nel Derby: il retroscena

Non solo l’incontro tra Lotito e Sarri per pianificare il futuro, quella di ieri è stata una giornata molto importante anche per il primo vero confronto post Derby tra Sarri, spalleggiato da Lotito, e la squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, a dieci giorni di distanza e con tutti i Nazionali rientrati a Formello, il tecnico toscano ha attaccato duramente il gruppo:

«Mi avete deluso di nuovo, avete giocato il derby con un atteggiamento da vergognarsi, ma adesso ci sono da giocare 8 finali». Questo il succo del discorso dell’ex Napoli, con Lotito che ha richiamato tutti a mostrare l’orgoglio di appartenenza nelle ultime 8 partite tremendamente decisive per staff tecnico e gran parte dei calciatori.