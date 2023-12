Sarri spiazzante: «Tutti sanno perché la Lazio è arrivata seconda l’anno scorso»

Sarri, il comandante ha tenuto la sua consueta conferenza stampa pre gara in vista del match con l’Atletico parlando cosi dello scorso anno

Alla vigilia della partita con l’Atletico che vale il primato di Champions, Sarri in conferenza stampa ha parlato ai cronisti soffermandosi sullo scorso campionato della Lazio

SCORSO CAMPIONATO – «Lo sanno tutti perché siamo arrivati secondi, perché 3 squadre italiane erano in corsa in Champions e hanno lasciato una marea di punti per strada. Non avevamo un organico da secondo posto, prima o poi questo lo paghi».