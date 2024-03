Sarri zittisce Moggi: «La verità è che l’unica retrocessione della Juve è stata sotto la sua gestione»

Maurizio Sarri replica a Luciano Moggi dopo le recenti critiche dell’ex dirigente della Juventus: ecco cosa ha detto

Maurizio Sarri, a LSC, replica ai recenti attacchi di Luciano Moggi all’indirizzo del tecnico della Lazio.

FIDUCIA DELLA LAZIO E ATTACCO DI MOGGI – «La fiducia la sento ogni giorno, se si è esposta la Lazio pubblicamente mi fa piacere, ma non mi manca nulla. Moggi? Mi mettete in difficoltà perchè devo rispondere a un radiato e mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo scudetto alla Juventus è stato sotto la mia gestione. In una storia ultracentenaria l’unica retrocessione è stata sotto la sua gestione, anche con 17 punti di penalizzazione. La sensazione di quello che c’è dietro le sue parole ce l’ho, ma i fatti sono questi».

