Sarri a LSC: «Bel viaggio in Champions, ora risaliamo in campionato. Moggi? Mi sento di mancare di rispetto rispondendo a un radiato»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste: ecco che cosa ha detto

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha così parlato ai microfoni di LSC.

CHAMPIONS – «Chiaro che ci dispiace l’eliminazione, per i laziali che c’erano a Monaco. Abbiamo perso contro una squadra forte, che ha un miliardo l’anno di fatturato. Abbiamo del rammarico. Nella prima partita si poteva fare una vittoria più larga. E’ stato un percorso positivo, la Lazio che fa più vittorie che sconfitte in Champions è un bel viaggio. Ora pensiamo ad altre cose».

UDINESE E COPPA ITALIA – «C’è da risalire la classifica, abbiamo fatto meno di quello che potevamo fare in campionato. Dobbiamo cercare le motivazioni per risalire. La gara con l’Udinese è difficile, vogliamo fare risultato e loro cercano punti salvezza. Voglio vedere la squadra con le motivazioni per risalire».

FIDUCIA DELLA LAZIO E ATTACCO DI MOGGI – «La fiducia la sento ogni giorno, se si è esposta la Lazio pubblicamente mi fa piacere, ma non mi manca nulla. Moggi? Mi mettete in difficoltà perchè devo rispondere a un radiato e mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo scudetto alla Juventus è stato sotto la mia gestione. In una storia ultracentenaria l’unica retrocessione è stata sotto la sua gestione, anche con 17 punti di penalizzazione. La sensazione di quello che c’è dietro le sue parole ce l’ho, ma i fatti sono questi».