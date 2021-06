Sarri, il primo scatto da allenatore della Lazio FOTO

Sarri in posa con l’agente Ramadani per il primo scatto in veste di allenatore della Lazio

Il primo scatto da allenatore della Lazio, Sarri lo ha fatto insieme all’agente Ramadani. Occhiali in testa – probabilmente dopo aver controllato anche l’ultimo cavillo contrattuale -, sguardo serio e giacca blu: la prima foto dopo la trattativa. Una contrattazione estenuante per i tifosi, serrata e non priva di colpi di scena che si è conclusa, però, con la firma nero su bianco del Comandante.

La nuova avventura del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste sta per iniziare, ma non prima di immortalare il momento: