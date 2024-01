Sarri a Sky: «Più parliamo del derby e più ci toglie. Luis Alberto e Immobile? Ecco come stanno»

Maurizio Sarri ha parlato a Sky prima del match tra la sua Lazio e il Lecce: le dichiarazioni dell’allenatore

A Sky, prima di Lazio-Lecce, è intervenuto Maurizio Sarri.

POST-DERBY – «Il derby toglie energie fisiche ma soprattutto mentali, ma più ne parliamo e più ci toglie. Dobbiamo esser bravissimi a isolarci da tutti e da tutto. E’ una difficoltà mentale, oltre a quelle materiali, perchè il Lecce è una squadra che ci ha creato sempre delle difficoltà».

DIFFICOLTA’ CON IL LECCE – «Ha delle caratteristiche che a noi danno fastidio, se si accendono hanno quei 15-20 minuti in cui saltano tutti e a noi questo ha sempre dato fastidio».

LUIS ALBERTO E IMMOBILE – «Stanno come due giocatori che nell’ultimo mese e mezzo hanno lavorato poco in allenamento. Luis Alberto ha ripreso da qualche giorno, speriamo possa fare una fetta di gara, mentre Immobile ci può dare venti minuti, non di più».