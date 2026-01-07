Sarri nel post partita: «Ottimo primo tempo! La squadra ha reagito. Ratkov? Non lo conosco. E su Guendouzi...» - Lazio News 24

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 19a giornata contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 19a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Fiorentina. Le sue parole rilasciato per DAZN:

GARA – «Ottimo primo tempo della Lazio, avute tante occasioni ed è stato un peccato chiuderelo sullo 0-0; invece nel secondo tempo abbiamo avuto poche energie. Rigore non assegnato? Grida vendetta. La squadra ha comunque reagito dopo Napoli».

GUENDOUZI E RATKOV – «Quando arrivano offerte del genere diventa complicato, comprendo pure le difficoltà. Pensavo che fosse uno degli elementi da cui partire per il futuro. Raktov non lo conosco, avrò modo di vederlo all’opera».

FUTURO – «A inizio stagione avevo detto che sari rimasto, è accaduto più di quanto pensassi. Mi fa stare male avere un popolo meraviglioso e pensare che sarà difficile dare soddisfazioni, ciò mi pesa».

