Muriqi finanzia il mercato della Lazio? Lotito segue il futuro del Pirata dopo la retrocessione

Vedat Muriqi è retrocesso con il suo Maiorca, cosa che mette in dubbio la sua permanenza. La Lazio osserva interessata la sua situazione

La retrocessione del Maiorca in Segunda División aumenta le possibilità di una cessione di Vedat Muriqi e rappresenta un’opportunità per la Lazio di incassare una quota significativa dalla rivendita del centravanti kosovaro. Il 32enne attaccante, reduce da una stagione da vice-capocannoniere della Liga con 23 gol, è pronto a incontrare la dirigenza spagnola per discutere il proprio futuro, in un vertice osservato con attenzione sia in Turchia sia in Italia.

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Lazio e Muriqi: il ritorno economico

La Lazio ha il 45% della rivendita di Vedat Muriqi, assicurandosi così un guadagno importante a distanza di quattro anni dal suo arrivo nella Capitale. Il Pirata è finito nel mirino di diversi club, con il Fenerbahce in pole position. Il Maiorca valuta il calciatore intorno ai 20 milioni di euro, anche se l’affare potrebbe chiudersi a cifre inferiori in caso di trattativa rapida.

L’interesse internazionale per Muriqi

Oltre al club turco, Vedat Muriqi è stato accostato addirittura al Barcellona! La possibilità di una cessione a un club di prima fascia garantirebbe alla Lazio un importante ritorno economico. Il confronto tra Vedat Muriqi e la dirigenza del Maiorca sarà determinante per stabilire il futuro dell’attaccante. L’incontro servirà a capire se ci saranno offerte concrete e a valutare le condizioni economiche per la cessione.

La Lazio segue attentamente la situazione, pronta a incassare una cifra rilevante che potrà essere reinvestita sul mercato estivo, potenziando ulteriormente la rosa che sarà affidata all’ex CT Gennaro Gattuso! La stagione trascorsa conferma il valore di Muriqi, capace di segnare 23 gol in campionato, e apre a scenari importanti sia per il giocatore sia per la Lazio, che può trasformare la retrocessione del Maiorca in un’opportunità economica concreta e strategica per il futuro.