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Pedraza è già a Formello. Uno tra Pellegrini e Tavares lascerà la Lazio: ecco cosa filtra

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1 giorno ago

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Nuno Tavares
Nuno Tavares applaude un compagno

L’arrivo dello spagnolo Alfonso Pedraza cambierà gli equilibri in casa Lazio! Uno dei due esterni ora potrebbe lasciare la Capitale

Un nuovo volto si prepara a rinforzare la Lazio di Rino Gattuso. Da tempo il club biancoceleste ha definito l’arrivo di Alfonso Pedraza, terzino spagnolo di 30 anni, pronto a liberarsi a zero dal Villarreal: prossimamente sarà formalizzato ufficialmente il suo arrico. Ieri, Pedraza ha fatto il suo primo ingresso a Formello, dove sono stati avviati test medici e il primo contatto con il centro sportivo, a conferma della volontà della società di completare al più presto l’operazione.

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Pedraza e la Lazio: il rinforzo sulla sinistra

Il suo arrivo offre nuove soluzioni per la corsia sinistra della difesa biancoceleste, reparto su cui Rino Gattuso aveva evidenziato la necessità di maggiore profondità e competitività. La presenza di Pedraza permetterà di avere alternative più solide e di qualità.

L’arrivo di Alfonso Pedraza influenzerà inevitabilmente il futuro dei terzini già presenti in rosa. In particolare, sarà valutata la partenza di uno tra Luca Pellegrini e Nuno Tavares, considerando che il nuovo acquisto garantisce esperienza, versatilità e continuità nella fascia sinistra. La decisione finale dipenderà dalle scelte tecniche di Gennaro Gattuso e dalle proposte di mercato ricevute per i giocatori in uscita.

Pedraza a Formello: primi test e integrazione

Ieri il giocatore spagnolo ha completato le prime visite mediche presso il centro sportivo di Formello, partecipando anche ai test atletici e fisici previsti dal protocollo biancoceleste. L’integrazione nel gruppo sarà immediata, con l’obiettivo di rendere Pedraza subito disponibile per le prime partite ufficiali della nuova stagione. La società punta a consolidare la difesa e ad aumentare la competitività della squadra, con un occhio anche alle possibili cessioni sulla fascia sinistra.

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