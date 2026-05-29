Pedraza è già a Formello. Uno tra Pellegrini e Tavares lascerà la Lazio: ecco cosa filtra

L’arrivo dello spagnolo Alfonso Pedraza cambierà gli equilibri in casa Lazio! Uno dei due esterni ora potrebbe lasciare la Capitale

Un nuovo volto si prepara a rinforzare la Lazio di Rino Gattuso. Da tempo il club biancoceleste ha definito l’arrivo di Alfonso Pedraza, terzino spagnolo di 30 anni, pronto a liberarsi a zero dal Villarreal: prossimamente sarà formalizzato ufficialmente il suo arrico. Ieri, Pedraza ha fatto il suo primo ingresso a Formello, dove sono stati avviati test medici e il primo contatto con il centro sportivo, a conferma della volontà della società di completare al più presto l’operazione.

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Pedraza e la Lazio: il rinforzo sulla sinistra

Il suo arrivo offre nuove soluzioni per la corsia sinistra della difesa biancoceleste, reparto su cui Rino Gattuso aveva evidenziato la necessità di maggiore profondità e competitività. La presenza di Pedraza permetterà di avere alternative più solide e di qualità.

L’arrivo di Alfonso Pedraza influenzerà inevitabilmente il futuro dei terzini già presenti in rosa. In particolare, sarà valutata la partenza di uno tra Luca Pellegrini e Nuno Tavares, considerando che il nuovo acquisto garantisce esperienza, versatilità e continuità nella fascia sinistra. La decisione finale dipenderà dalle scelte tecniche di Gennaro Gattuso e dalle proposte di mercato ricevute per i giocatori in uscita.

Pedraza a Formello: primi test e integrazione

Ieri il giocatore spagnolo ha completato le prime visite mediche presso il centro sportivo di Formello, partecipando anche ai test atletici e fisici previsti dal protocollo biancoceleste. L’integrazione nel gruppo sarà immediata, con l’obiettivo di rendere Pedraza subito disponibile per le prime partite ufficiali della nuova stagione. La società punta a consolidare la difesa e ad aumentare la competitività della squadra, con un occhio anche alle possibili cessioni sulla fascia sinistra.