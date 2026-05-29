Buon compleanno al Profeta Hernanes: 41 anni da ricordare per l’ex bandiera capitolina

La Lazio ha festeggiato il compleanno dell’ex centrocampista brasiliano Hernanes: una carriera e una figura rimaste nel cuore dei tifosi

Oggi, 29 maggio, è un giorno speciale per uno dei centrocampisti biancocelesti che riuscì maggiormente a lasciare il segno più di 10 anni fa. Si tratta di Hernanes che oggi spegne 41 candeline! Per lui, che ha vestito la maglia della Lazio tra il 2010 e il 2014, la società biancoceleste ha deciso di pubblicare un post sui propri canali ufficiali, ricordando non solo i numeri di una carriera straordinaria, ma anche l’impatto tecnico e umano che il giocatore ha avuto nel club della Capitale.

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Hernanes ed il ricordo di una carriera straordinaria

Durante il periodo in biancoceleste, Hernanes è stato uno dei protagonisti del centrocampo laziale. In 118 presenze in campionato dove ha segnato 33 gol, distinguendosi per visione di gioco, qualità negli assist e capacità di calciare con entrambi i piedi. Il suo ruolo non si limitava a costruire gioco: sapeva difendere pressando l’avversario e organizzare la squadra, diventando un punto di riferimento per compagni e tifosi.

Il “Profeta” ha lasciato la Lazio nel gennaio 2014, trasferendosi all’Inter, per poi vestire le maglie di Juventus, Hebei China Fortune e nuovamente del San Paolo. Nonostante i passaggi in club importanti e all’estero, il legame con la Capitale e con i tifosi rimane forte, tanto da renderlo protagonista di celebrazioni e ricordi ancora oggi.

Hernanes: un esempio di talento e leadership

Il compleanno di Hernanes non celebra soltanto la persona, ma anche un modello di professionalità e dedizione. Cresciuto in una famiglia modesta a Recife, il brasiliano ha sempre unito tecnica, intelligenza tattica e disciplina, diventando un esempio per i giovani centrocampisti che vogliono emergere nel calcio italiano e internazionale.

Anche oggi il brasiliano continua a essere un punto di riferimento nonostante il suo trasferimento all’Inter. La Lazio e i tifosi si uniscono così agli auguri: buon compleanno, Hernanes, 41 anni di talento, leadership e passione per il calcio!