Calciomercato Lazio, terzini in bilico: il club valuta il futuro Lazzari da definire e lo scenario su Floriani Mussolini

Calciomercato Lazio, con il mercato alle porte il club valuta il reparto esterni: Marusic rinnova, Lazzari potrebbe partire o crescere accanto al montenegrino

Con l’avvio del calciomercato estivo, in casa Lazio si iniziano a fare le prime valutazioni sui reparti da rinforzare e tutelare. Tra i nodi principali c’è il ruolo dei terzini, dove l’unico sicuro della conferma è Adam Marusic, fresco di rinnovo contrattuale.

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Calciomercato Lazio, Lazzari tra mercato e futuro interno

Resta invece in sospeso il destino di Manuel Lazzari, ex SPAL, il cui ruolo potrebbe essere influenzato dal ritorno di Floriani Mussolini, non riscattato dalla Cremonese dopo la retrocessione in Serie B. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, se dovessero arrivare offerte per Lazzari, il club biancoceleste potrebbe valutare se cederlo o mantenerlo in rosa.

Il contratto del terzino scade nel 2027, e la società potrebbe decidere di far crescere il classe 2003 accanto a Marusic, creando così una coppia di esterni più solida e pronta a garantire continuità nelle prossime stagioni.

Calciomercato Lazio, strategia per la fascia destra

La gestione del ruolo di terzino destro rappresenta una delle priorità di Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra esperienza e prospettiva futura, valorizzando i giocatori già presenti in rosa e valutando eventuali innesti dal mercato.

Il club dovrà prendere una decisione rapida, sia per sfruttare eventuali opportunità di mercato, sia per pianificare il ritiro estivo con la rosa definitiva, pronta a disputare la stagione 2026/27 con la massima competitività.