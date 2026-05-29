Inter pronta a puntare su Provedel, Marotta ci crede! La porta della Lazio tra Motta e Mandas

Ivan Provedel sembra vicino alla chiusura dell’esperienza vissuta con i colori biancocelesti: Beppe Marotta spinge per portarlo all’Inter

L’Inter di Beppe Marotta sta valutando attentamente il mercato estivo e punta a rafforzare la rosa con giocatori italiani, seguendo la strategia di mantenere un nucleo competitivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Ivan Provedel, portiere della Lazio, come possibile vice di Josep Martinez. La volontà di Marotta è chiara: assicurarsi un estremo difensore affidabile, già pronto a inserirsi nel gruppo, con esperienza in Serie A e capacità di competere ad alti livelli.

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Provedel nel mirino dell’Inter

Il portiere della Lazio, Ivan Provedel, rappresenta una scelta strategica per l’Inter, che cerca di combinare qualità e presenza italiana in rosa. La trattativa potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, con il presidente Claudio Lotito pronto a valutare eventuali offerte. L’idea del club capitolino sarebbe quella di favorire la crescita di Edoardo Motta, che potrebbe prendere le chiavi della porta biancoceleste in caso di cessione di Provedel.

Strategie della Lazio e opportunità per Motta

Il presidente Claudio Lotito non chiude le porte a una cessione di Ivan Provedel, comprendendo la logica di mercato e la necessità di dare spazio ai giovani. Oltre a Provedel, rimane aperta anche la pista che porta a Christos Mandas, portiere di ritorno dal Bournemouth.

Gli inglesi sembrano intenzionati a trattenerlo, richiedendo uno sconto sul riscatto stabilito la scorsa estate con la Lazio. La situazione resta in evoluzione, con il club biancoceleste pronto a valutare ogni opportunità per equilibrare le risorse e garantire un reparto portieri competitivo per la stagione 2026‑27.

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