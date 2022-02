Sarri, passato contro futuro: stasera lo scontro tra le sue due creazioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La sfida di questa sera tra Lazio e Napoli non può essere una sfida normale per Maurizio Sarri: il tecnico tra passato e futuro

La gara di questa sera tra Lazio e Napoli sarà ovviamente un incrocio speciale per Maurizio Sarri, grande ex della sfida. Il tecnico toscano spera di sfoggiare una prova superiore a quella dell’andata, quando la sua Lazio venne travolta 4-0 dai padroni di casa.

Come riporta Il Messaggero, la squadra è comunque in crescita: nelle dodici partite successive sono arrivate 6 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte (contro Inter e Sassuolo). L’obiettivo quarto posto è tornato forte nella testa e nei pensieri del gruppo.

Contro, tracce del suo Napoli che ricorda ancora gli insegnamenti del suo vecchio Comandante (l’84% di passaggi riusciti in mezzo al campo è un dato significativo). Lo scudetto perso per un soffio nel 2018 brucia ancora ma non c’è più tempo per pensare al passato: il futuro si chiama Lazio.