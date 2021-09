Sarri, scacco matto a Mourinho: derby vinto in cinque mosse

La vittoria nel derby è stata in primis la vittoria di Sarri contro Mourinho: ecco le mosse vincenti del tecnico biancoceleste

La vittoria nel derby è stata soprattutto la vittoria di Sarri contro Mourinho. Un capolavoro tattico e mentale quello del tecnico della Lazio, che ha saputo toccare le corde giuste dei suoi giocatori. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, le mosse per vincere il derby sono state prevalentemente cinque.

La prima è stata una sensazione che hanno più o meno avuto tutti e che è stata confermata anche dal mister nel post partita: i top player sono scesi in campo molto più liberi e spensierati. Luis Alberto e Milinkovic in particolare sono apparsi meno bloccati e più al centro del gioco, un po’come ai vecchi tempi. Da non sottovalutare però una delle principali richieste di Sarri, ossia una squadra sempre corta. Poi si è vista una migliore qualità nel fraseggio, che ha permesso alla Lazio di perdere raramente la palla. Infine, cosa non meno importante la prestazione di Immobile Ciro ha agito da vero e proprio regista, offensivo esaltando il lavoro di Pedro e Felipe Anderson ai suoi lati. Insomma, scacco matto a Mourinho e alla sua Roma.