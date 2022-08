Sarri mago della difesa: zero gol subiti su azione. Ecco cosa è cambiato

La difesa della Lazio non è più di burro: zero gol subiti su azione dai biancocelesti, ecco cosa è cambiato

Maurizio Sarri è ripartito dalla base, dalle fondamenta per la sua Lazio. Ha costruito uno scudo di ferro armando Patric e Romagnoli al centro della difesa, bravi a confermarsi contro Lukaku e Lautaro, soprattutto a fare prigioniero il belga. Ha messo mano a tutta la fase difensiva chiedendo ai suoi meno pressing alto. In più, per adesso, si sta accontentando di un baricentro medio e non si vergogna di concedere il possesso palla agli avversari.

La Lazio sbilanciatissima dei primi mesi della sua gestione già a metà della scorsa stagione aveva lasciato spazio ad una Lazio più equilibrata. Quella di quest’anno è stata perfezionata confermando la crescita espressa nel 2022. I biancocelesti hanno subito solo due gol nelle prime tre giornate ed entrambi su palla in attiva. Per quanto possano valere i confronti, essendo appena iniziato il campionato, i numeri dicono che la squadra di Sarri in media è destinata a subire meno gol se continuerà così. In 38 giornate l’anno scorso ne ha beccati 58, media di 1,5 a gara. In 3 partite ne ha subiti 2, media di 0,7. E’ migliorata, anche se di poco, la media dei tiri subiti nello specchio: 3,9 l’anno scorso (149 tiri), 3,7 adesso (11 tiri in tre partite).