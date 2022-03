Sarri, è ancora rebus terzini: Lazzari in pole

La scelta dei terzini sembra essere l’unico dubbio di formazione per Sarri. Salgono le quotazioni di Manuel Lazzari

A poco più di 24 ore da un attesissimo Roma-Lazio, Maurizio Sarri sembra essere alle prese con un solo dubbio di formazione, ossia la scelta dei terzini.

Stefan Radu, come confermato dall’allenamento di ieri, sarà out. E allora ecco che, come confermato da Il Corriere dello Sport, il ballottaggio sembrerebbe essere tra Hysaj e Lazzari. L’albanese ha giocato il derby d’andata, ma nell’ultimo mese è scivolato indietro nelle retrovie. E allora ecco, come provato anche in questi giorni, il favorito sarebbe l’ex Spal.

Marusic a sinistra e Lazzari a destra: potrebbe essere questa la scelta del tecnico dei biancocelesti. Occhio però all’ipotesi Patric, che da terzino, contro il Venezia, ha convinto Sarri. Insomma, ancora un giorno per decidere.