Lazio, rivoluzione totale in vista della Coppa Italia? Sentite il nuovo piano di Maurizio Sarri

Sarri mantiene il massimo riserbo mentre la Lazio valuta gli ultimi dubbi di formazione tra infortuni, rientri e scelte decisive per l’attacco.

La Lazio prosegue la preparazione con il consueto riserbo che caratterizza le scelte di Maurizio Sarri. L’allenatore biancoceleste mantiene chiusa ogni porta sulla formazione che scenderà in campo, tanto che nemmeno Provedel e Mandas hanno certezze. Il portiere greco appare leggermente favorito, ma la decisione definitiva arriverà solo dopo le prove sui calci piazzati previste questa mattina. La sensazione è che la Lazio voglia riproporre un undici aggressivo come quello visto sabato, ma senza concedere alcun indizio agli avversari.

La conferma della squadra utilizzata a San Siro è l’ipotesi più concreta, anche se una variabile rischia di modificare i piani di Sarri. Come riportato dal Corriere dello Sport, Vecino ha avvertito un fastidio muscolare durante l’allenamento di lunedì. Il centrocampista si è allenato anche ieri, ma la sua presenza resta in dubbio. La Lazio non può permettersi di perdere l’ultimo regista rimasto, dopo gli stop di Rovella e Cataldi. L’eventuale forfait di Vecino costringerebbe Sarri a ricorrere a soluzioni di emergenza: Basic dovrebbe agire da play, con Dele-Bashiru mezzala accanto a Guendouzi. Il nigeriano è stato reintegrato già prima della sfida col Milan e, non essendoci vincoli di lista in Coppa Italia, è a disposizione senza restrizioni. In panchina rientra anche Hysaj, escluso in campionato proprio per far posto a Dele-Bashiru.

In difesa, la Lazio sembra orientata alla continuità. Marusic e Lazzari si alternano spesso sulla fascia destra, ma il montenegrino resta un punto fermo. Al centro, Gila e Romagnoli sono pienamente confermati, così come Pellegrini a sinistra, reduce da un’ottima prestazione contro Saelemaekers. Tavares rappresenta un’opzione utile a gara in corso: suo il cross che ha portato al discusso contatto con il braccio di Pavlovic.

Nel reparto offensivo, la Lazio dovrebbe affidarsi ancora a Isaksen e Zaccagni sulle corsie esterne. Al centro dell’attacco Dia è stato testato più di Castellanos, che sta recuperando la condizione e contro il Milan è entrato solo nel finale. Sarri valuta attentamente la scelta, tenendo presente anche la successiva sfida al Bologna, ma la tentazione di schierare l’argentino dal primo minuto resta concreta.

