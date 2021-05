Sarri Lazio, Imparato: «Non penso Lotito costruisca una squadra per lui»

Il giornalista Gaetano Imparato ha detto la sua sull’approdo di Maurizio Sarri alla Lazio: queste le sue parole

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Gaetano Imparato ha detto la sua sull’approdo di Maurizio Sarri alla Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Chi vuole bene a Sarri spera che non accetti la Lazio, che da poco o nulla agli allenatori. Non credo che Lotito abbia un progetto per costruire una grande squadra per lui»