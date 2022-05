Sarri: «Lazio in mano ad una famiglia e non a un fondo. Questa cosa...»

In conferenza stampa post Lazio-Verona, Maurizio Sarri ha parlato della società e della sua gestione da parte di Lotito

Maurizio Sarri – nella conferenza stampa post Lazio-Verona – ha parlato anche della società biancoceleste e di come viene gestita.

SOCIETÀ – «Siamo una delle poche società non i mano ai fondi ma in mano a una famiglia. Questa è una cosa che mi fa impazzire. La politica societaria, che riguarda gli investimenti, la fa la famiglia che rappresenta la società. Si può fare un bel lavoro perché l’ambiente è bello e il gruppo si è compattato in maniera straordinaria specialmente negli ultimi mesi. Se siamo contenti tutti e due andiamo avanti e facciamo contratti»