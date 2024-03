Sarri Lazio, il futuro sembra già scritto: la CLAMOROSA indiscrezione in vista di giugno

Sarri-Lazio, il futuro sembra ormai già scritto: segnali di addio del tecnico che considera il ciclo finito. Solo Lotito può convincerlo

Come riferisce Il Messaggero, nonostante ci siano ancora tre mesi di stagione, l’eliminazione di ieri in Champions League per mano del Bayern Monaco potrebbe aver sancito la fine dell’esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

Il tecnico, secondo le ultime indiscrezioni e come confermato da lui stesso in conferenza stampa, avrebbe il sentore che il suo ciclo triennale in biancoceleste sia concluso. Solo un confronto con Lotito potrebbe spingerlo a continuare e a rispettare il contratto in essere fino al 30 giugno del 2025.