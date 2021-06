Sarri Lazio, Di Marzio: «Affare in dirittura, quando un ds si muove...»

Sarri Lazio, Gianni Di Marzio ha detto la sua sulla possibilità che il tecnico sieda sulla panchina biancoceleste la prossima stagione

Maurizio Sarri e la Lazio si avvicinano sempre di più, ieri il ds Tare ha incontrato il tecnico per provare a dare la stoccata decisiva alla trattativa. La chiusura ancora non c’è stata, resta da risolvere il nodo contratto, con le parti divise da circa un milione di euro.

Della possibilità che Sarri approdi sulla panchina biancoceleste, ha parlato l’ex allenatore Gianni Di Marzio ai microfoni di TMW Radio: «Risolta la situazione relativa alla penale con la Juventus, Sarri è più vicino alla Lazio. Quando poi un ds si muove così concretamente per un allenatore, non torna a mani vuote. L’ex tecnico del Napoli non ha mai fatto richieste particolare nelle squadre in cui ha allenato, e ciò ben si abbina alla filosofia biancoceleste».