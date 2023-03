Retroscena Sarri-Lazio: nel contratto c’è il premio scudetto

Nel contratto firmato da Maurizio Sarri con la Lazio c’è anche il premio scudetto: il retroscena sulla scelta di Lotito

Interessante retroscena svelato dal Corriere dello Sport per quanto riguarda la Lazio. Il noto quotidiano svela come nel contratto di Sarri, sia nel primo che in quello post rinnovo, così come in quelli dei calciatori, sia stato inserito il premio scudetto.

L’idea di Lotito era quella di tenere alta l’asticella e di spronare squadra e staff tecnico a raggiungere un obiettivo che sembrava irrealizzabile, a sognare in grande. L’ambizione del patron è di certo un ottimo punto di partenza per il futuro.