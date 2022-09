Sarri, dall’analisi al lavoro sul campo: la strategia contro i blackout

La Lazio deve assolutamente ripartire dopo il pesante ko di Europa League. E Sarri avrebbe elaborato un piano anti blackout

La Lazio deve assolutamente ripartire dopo il pesante ko di Europa League. E Sarri avrebbe elaborato una sorta di piano anti blackout.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, in questi giorni a Piacenza tutto sarebbe ruotato tra analisi video, incentrata sugli errori commessi con il Midtjylland, e lavoro sul campo per applicare gli accorgimenti studiati. Un metodo non duro, perché questi non avrebbero portato risultati. E ora a Cremona ci si aspetta una grande risposta.