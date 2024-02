Sarri via dalla Lazio? Poker di nomi per sostituirlo: ci sono anche tre grandi ex

Sarri lascia la Lazio a fine stagione? C’è già un poker di nomi per sostituirlo: tra questi anche tre grandi ex biancocelesti

Il Messaggero riporta la notizia del possibile addio di Maurizio Sarri alla Lazio alla fine di questa annata. Ancora da sciogliere il nodo sul futuro del tecnico, ma in caso di addio nella Capitale non si faranno trovare impreparati.

C’è già un poker di nomi per sostituire l’allenatore toscano, con i tre grandi ex Simeone, Scaloni e Conceicao che restano come suggestioni sullo sfondo in quel di Formello. Non va poi dimenticata la candidatura di Igor Tudor, già contattato dopo la disfatta in casa della Salernitana.