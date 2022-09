Sarri: «Terreno dell’Olimpico indegno. Sono contento dell’evoluzione della rosa»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio Verona: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

NUMERI POST EUROPA LEAGUE- «I numeri dicevano che dopo l’Europa League era complicato, lo scorso anno dopo le 8 partite europee abbiamo fatto 5 punti. Il nostro campionato è stato condizionato da questo. Per chi gioca in Europa è difficile per tutti, ieri il Dortmund ha perso 3-0. Lo scorso anno l’abbiamo fatta diventare più difficile del normale».

CAMPO INADATTO – «Sono soddisfatto perchè era una partita difficile da affrontare, se non sblocchi subito ci vuole grande pazienza. Noi abbiamo fatto 5 falli, loro 24-25. Visto che oggi abbiami vinto lo posso dire: se si gioca su un terreno non degno della città di Roma diventa più difficile. Gioco palla a terra? Era pericoloso per il gioco degli avversari e per il campo che ti richiede un tocco in più del normale».

IMMOBILE MENO SERVITO – «Non penso che ci sia una grande differenza per Immobile, lo scorso anno a questo punto avevamo più gol perchè ne avevamo fatti 6 in una partita, non mi pare un grosso problema. Poi in questo momento stiamo cercando un pò più di equilibrio».

LAZZARI – «Lazzari non sembra gravissimo ma è un problema muscolare e per qualche giorno starà fermo».

Le parole del mister a Lazio Style Channel

PARTITA COMPLICATA – «Quando vengono a prenderti così, è difficile la costruzione e tenere la partita pulita. In più stiamo giocando su un terreno assurdo che non è da squadre professionistiche, la città di Roma ha il diritto di essere rappresentata in modo migliore. Il Verona spende tanto, ci stava che si sarebbero allungati nel finale».

SUBENTRI – «C’era da reggere l’impatto con una squadra dinamica e lo abbiamo fatto molto bene. I giocatori hanno ruotato e lo hanno fatto nella maniera giusta, chi è subentrato ha fatto la differenza e sono contento e soddisfatto dell’evoluzione della rosa».

CASALE – «I primi minuti li ha fatti impacciato, poi si è sciolto, ha giocato con serenità e ha fatto molto bene. Patric più volte ha giocato sul centro sinistra, si adatta abbastanza bene, usa entrambi i piedi senza grandi difficoltà».

MARCOS ANTONIO – «Giocatore di grande palleggio e non era la partita più adatta a lui in questa gara uomo contro uomo, ha fatto lo stesso una buona partita con una buona interdizione. Mettendo dentro Luis Alberto, serviva fisicità al reparto e ci ha pensato Vecino».

TEST – «Abbiamo affrontato tutte partite difficili, il Torino – anche se inizialmente poco considerato – è forte, difficilissima da affrontare. La Samp in casa sta facendo tutto sommato bene. Il calendario è stato abbastanza duro ».