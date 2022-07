Sarri, il ritiro di Auronzo parte in salita: il tecnico aspetta rinforzi

Maurizio Sarri è carico per il ritiro di Auronzo che parte oggi ma si aspettava una situazione migliore sul mercato

Parte oggi il ritiro di Auronzo della Lazio. Dopo l’arrivo nella giornata di ieri, questa mattina ci sarà la prima seduta di allenamento agli ordini di Maurizio Sarri. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il tecnico è sì carico per questa sua seconda annata ma anche piuttosto preoccupato dalle evoluzioni del mercato.

La situazione dei portieri lo inquieta: oggi comincerà a lavorare con Adamonis ma si aspetta rinforzi in breve tempo. Stesso discorso per la difesa dove oltre a Gila gli innesti sul mercato latitano. Partenza in salita dunque sperando di avere presto la rosa al completo.