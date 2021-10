Sarri, ecco il Verona: è la sua vittima preferita. Il tecnico trova l’Hellas, la squadra contro cui ha vinto (e allenato) di più

La Lazio si appresta ad affrontare l’Hellas Verona per la decima giornata di campionato e a scaldare i motori è soprattutto il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri.

Gli scaligeri, infatti, sono la “vittima” preferita dell’allenatore laziale: ci ha vinto nove volte, come contro nessun’altra squadra in carriera, e ci ha allenato contro sedici, anche in questo caso record personale.

La prima volta nel lontano 2005, quando sedeva sulla panchina del Pescara, in Serie B. In quell’occasione, a firmare la vittoria di Sarri, ci pensò un gol di Fabrizio Cammarata.