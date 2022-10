Sarri elogia Luka Romero: «Ecco come lo vedo». E sul futuro...

C’è grande curiosità attorno a Luka Romero. Il talento argentino non si è ancora messo in mostra, ma Sarri ne parla così

Tutti aspettano di vedere Luka Romero in campo e non solo per uno stralcio di partita. Il giocatore – fino ad ora – non ha avuto tanto spazio per mettersi in mostra, ma la curiosità attorno al ragazzo è davvero tanta. Talmente tanata che, in conferenza stampa, mister Sarri è stato invitato a parlare proprio del talento argentino:

ROMERO – «Più simile a Pedro. Romero è rapidissimo, ma non velocissimo. Rapidissimo negli spazi stretti, ma non ha grandi attacchi negli spazi. Lo vedo in un’evoluzione futura più simile a Pedro che a Felipe Anderson».