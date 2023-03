Sarri e la sua difesa da record: i numeri

Arrivano dati confortanti per quanto riguarda il reparto difensivo biancoceleste: ecco i numeri

Il lavoro difensivo di Maurizio Sarri sta regalando alla Lazio una stagione da record per quanto riguarda la difesa biancoceleste.

Sulle panchine di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus, l’allenatore biancoceleste non aveva mai toccato i 16 clean sheet stagionali, un piccolo record personale per il mister toscano. Le 19 reti subite mettono le aquile in una condizione quasi storica, dal momento che soltanto in due precedenti storici, a questo punto della stagione, erano stati subiti meno gol: nel 1997/1998 (17) e nel 1972/1973 (13)