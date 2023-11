Sarri diretto: «Vecchia guardia Lazio? Ormai non esiste più» Le parole del tecnico

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Celtic.

VECCHIA GUARDIA – «Oramai bisogna resettare, non ci sono nuovi e vecchia guardia. Ci sono questi giocatori a disposizione. Inutile parlare di tattica, quando siamo meno aggressivi. La tattica aiuta se nelle altre componenti sei sullo stesso livello degli avversari. Se no non c’è tattica che tenga».

