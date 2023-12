Sarri a LSC: «Faccio fatica ad accettare il risultato. In Champions un obiettivo chiaro»

Maurizio Sarri ha commentato il pareggio contro il Verona anche ai canali ufficiali della Lazio: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha parlato dopo Verona-Lazio:

«Difficile accettare il risultato, bisogna concentrarsi sulla prestazione che è stata di ottimo livello. Abbiamo concesso zero, se abbiamo delle responsabilità è non aver capitalizzato una superiorità evidente, non abbiamo chiuso la partita. Per il resto a livello di spirito, di attenzione e di voglia di dominare la partita questa è una partita di livello. I gol segnati nel secondo tempo sono nettamente di più. In certe situazioni era colpa nostra, oggi non mi sembra che il gol sia arrivato in un momento di difficoltà della squadra che è stata padrona della partita per 90 minuti. Contro l’Atletico sarà difficilissimo, ma un tentativo di arrivare primi nel girone bisogna farlo».