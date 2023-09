Sarri a LSC: «Fatico a capire i motivi del perché abbiamo smesso di fare queste cose». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha commentato a LSC Lazio-Monza.

Le sue parole: «Con il Monza anche lo scorso anno i numeri erano positivi nei loro confronti, quello che dispiace è l’atteggiamento remissivo tra il gol dell’1-0 e la rete dell’1-1. Nel secondo tempo siamo tornati dentro la partita, abbiamo avuto anche due tre palle gol per vincerla ma ora bisogna ritrovare alcune certezze come la solidità difensiva. Perdiamo troppi contrasti? In questo non abbiamo avuto mai grandi dati neanche in passato. Lo scorso anno negli 1 contro 1 difensivi eravamo la peggior squadra del campionato. Quella che è cambiata è la solidità difensiva e abbiamo smesso di attaccare gli spazi, si fa fatica anche a capirne i motivi».