Sarri a DAZN: «Ho detto alla squadra una cosa molto precisa. Obiettivo? Solo la prossima partita»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato a DAZN la vittoria contro il Torino di Juric: le sue dichiarazioni nel post-partita

Ai microfoni di DAZN dopo Torino-Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato:

PAROLE – «Noi contro il Bologna abbiamo giocato molto meglio di stasera, non ci dovevamo riscattare. Estraniandoci dal risultato, noi arrivavamo da tre prestazioni di ottimo livello. Siamo una squadra in salute, stasera abbiamo sofferto nel primo tempo per la loro aggressività. Abbiamo perso qualche pallone in maniera banale. Siamo andati poi in doppio vantaggio grazie ad un’uscita migliore da dietro e prima dell’espulsione stavamo gestendo anche bene. Mi è piaciuta la gestione in sofferenza e la reazione alla sconfitta. Silenzio stampa? La società ha deciso di non commentare la partita col Bologna e non lo faccio nemmeno stasera. Alla squadra ho detto di non guardare il risultato. Inutile guardare la classifica, il passato non esiste e il futuro non esiste. Conta l’oggi. Immobile aveva preso un colpo, non sapeva se rientrare a fine primo tempo. Abbiamo segnato subito e l’ho tolto. Il mio obiettivo ora è Fiorentina-Lazio».