Sarri a DAZN: «Arbitro inadeguato, va fermato. Altrimenti mi preoccupo»

Maurizio Sarri ha parlato nell’immediato post-partita della gara persa dalla sua Lazio contro il Torino: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN al termine di Lazio-Torino, Maurizio Sarri ha sbottato contro l’arbitro:

«L’arbitraggio è stato discutibile, faccio un applauso ai ragazzi che non sono andati fuori di testa e si poteva finire in 10 o in 9. Ci siamo sentiti fortemente penalizzati, abbiamo avuto la sfortuna di andare sotto e si è complicata. La partita l’abbiamo fatta, a livello caratteriale mi è piaciuta. Per noi è sempre stato difficile affrontare il Torino, avevo grosse speranze nel secondo tempo e infatti siamo stati più pericolosi senza riuscire a metterla a posto. Andiamo avanti. Per dirti quello che ci ha fatto innervosire servirebbe una serie. Primo gol è arrivato da un fallo laterale battuto un metro in campo. Spero che fermino l’arbitro. Se non lo fermano mi preoccupo. Io ho avuto la sensazione fossimo meno brillanti del solito. Abbiamo fatto una settimana con carichi di lavoro pesanti per avere benzina per il finale di stagione. Non siamo arrivati bene alla partita, ho visto più quantità di corsa che qualità. Noi da fine primo tempo abbiamo giocato 4-2-3-1 con Milinkovic accanto a Immobile. A me non fa impazzire inventarmi qualcosa davanti alle difficoltà. Così sembra che il lavoro sia inutile. Classifica che cambia? Noi sappiamo benissimo che il nostro percorso è ancora lungo. Dalla 22^ giornata abbiamo recuperato tantissimi punti ma in 8 partite può succedere di tutto. La qualificazione Champions non è al sicuro, questa analisi è superficiale. Abbiamo un calendario difficile, non dobbiamo farci scalfire da questa sconfitta e ripartire».