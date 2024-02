Sarri contro Ranieri è sempre infallibile: la statistica a suo favore

L’allenatore toscano non ha mai perso contro il collega Ranieri

C’è una statistica che potrebbe far sorridere la Lazio, in attesa della sfida con il Cagliari: Maurizio Sarri, nella sua carriera da allenatore, non ha mai perso o pareggiato contro il suo rivale Claudio Ranieri, ma ha sempre vinto. Sono infatti quattro i precedenti tra i due allenatori, con altrettante vittorie per Sarri. Il primo assoluto addirittura fuori dall’Italia: Chelsea-Fulham (2-0) nel 2018; poi Sampdoria-Juventus 1-2 a dicembre 2019, Juventus-Sampdoria 2-0 del luglio 2020 e la gara d’andata all’Olimpico del 2 dicembre scorso, decisa da Pedro.