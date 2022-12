Sarri col dubbio Cataldi per il Lecce: si scalda Marcos Antonio

Danilo Cataldi è in ripresa dalla lombalgia degli ultimi giorni ma resta in dubbio per Lecce: Sarri mette in preallarme Marcos Antonio

Maurizio Sarri si porterà dietro il dubbio legato a Danilo Cataldi fino all’immediata vigilia della sfida contro il Lecce del prossimo 4 gennaio.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il centrocampista è in ripresa dalla lombalgia che lo ha colpito negli ultimi 2 giorni ma non è ancora al top della forma. Per questo il tecnico toscano ha già messo in preallarme Marcos Antonio. Il brasiliano oggi ha molte chance di cominciare da titolare il nuovo anno, quello che per lui dovrà essere quello della svolta.