Sarri carico verso Napoli: cosa ha detto alla squadra

Maurizio Sarri è apparso molto carico in vista della sfida di domani contro il Napoli: il tecnico ha invitato la squadra a crederci

Giornata di vigilia quella di oggi in casa Lazio. Domani i biancocelesti affronteranno il Napoli al Maradona nell’anticipo delle 20:45 della 25^ giornata di Serie A. Una sfida molto importante in chiave Champions per i biancocelesti. Come riferito da Il Messaggero, Sarri è apparso molto carico ieri a Formello.

«Non saremo la vittima sacrificale, andiamo lì con la faccia da c… All’attacco. Ci possono stare gli errori, si può anche perdere, ma dobbiamo credere alla vittoria fino in fondo». Un messaggio chiaro rivolto ad Immobile e compagni: al Maradona la Lazio non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca in anticipo.