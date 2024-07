Sardo Lazio, INCREDIBILE retroscena! C’entra la FIGC, cosa è successo nelle ULTIME ore

Sardo-Lazio, incredibile retroscena sul trasferimento dell’italiano al Saarbrucken: c’entra la FIGC, cosa è successo

Talenti in arrivo, talenti che vanno: ufficiale Sardo al Saarbrücken, ma la Figc ha scritto alla Fifa per avere lumi sulla validità all’estero del vincolo di apprendistato.

L’affare non dovrebbe essere in discussione ma vanno mantenute per ora tutte le cautele del caso. Su Sardo nelle ultime settimane c’era stato un forte sondaggio anche del Milan che potrebbe tornare sul calciatore anche dopo il trasferimento in Germania.