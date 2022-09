Sana Fernandes: «Lazio tra le migliori al mondo, il mio obiettivo è arrivare in Prima Squadra»

Il neo e giovane acquisto della Lazio Sana Fernandes ha espresso la sua gioia per il trasferimento in biancoceleste

Sana Fernandes, classe 2006 arrivato alla Lazio dallo Sporting Lisbona nell’ultimo giorno di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Ballzy Sports.

FELICE – «Sono così entusiasta di unirmi alla Lazio, è una delle migliori squadre del mondo. Il mio obiettivo principale in questa stagione è aiutare la squadra il più possibile. Il mio obiettivo a lungo termine è entrare in prima squadra. I tifosi della Lazio possono aspettarsi il massimo da me, mi piace dribblare e fare gol».