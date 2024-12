Sana Fernandes esulta: «Segnare il mio primo gol con il Nac Breda è un emozione unica e incredibile»

Sana Fernandes, l’ex biancoceleste esulta per la sua prima rete con la nuova squadra e rilascia queste considerazioni a riguardo

Intervenuto ai microfoni di bndestem.nl l’ex Lazio Sana Fernandes, che ieri ha realizzato la sua prima rete con il Nac Breda, festeggia la prodezza che purtroppo però non è valsa i tre punti finali rilasciando queste considerazioni

PAROLE – Il gol è era molto bello, l’ho rivisto. È un peccato aver perso, ma sono contento del mio primo gol da calciatore professionista, soprattutto con questa bellissima maglia. Significa molto per me. L’allenatore, tutto lo staff, mi aiutano e mi danno fiducia. Quando ho segnato, ho sentito di dover andare da loro a festeggiare. È il risultato di molti mesi di duro lavoro. Questo è il momento che ho cercato per tanto tempo e finalmente è arrivato

Non è sempre stato facile. Quando arrivi in un nuovo paese, dove non parli la lingua, dove non sai nulla, a volte può essere difficile. Anche se devo dire che tutti al club mi aiutano molto: mi hanno accolto come una famiglia. In questo momento sto imparando l’inglese. Lo parlo già un po’, ma non ancora abbastanza bene. Comunque va meglio rispetto al primo giorno in cui sono arrivato qui. Quando gioco mi diverto. Essere qui al NAC Breda è un sogno che si avvera. È grande club, pieno di storia, con tifosi fantastici che mi danno forza. Mi trovo davvero bene qui, sono molto felice. Io continuerò a lavorare sodo, come faccio ogni giorno. Darò tutto per aiutare la squadra con assist e ancora più gol