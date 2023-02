Sampdoria, Stankovic all’Olimpico senza un titolare: la situazione in vista della Lazio. Jeison Murillo non è uscito in buone condizioni dalla sfida contro il Bologna

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, l’allenatore della Sampdoria, Dejan Stanković, potrebbe andare all’Olimpico per la sfida con la Lazio di lunedì senza Murillo.

Il difensore colombiano non è uscito in ottime condizione dalla sfida contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato. Nella migliore delle ipotesi il giocatore potrebbe subentrare a gara in corso nel match contro la squadra di Sarri.