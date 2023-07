Sampdoria, nel mirino un ex Lazio. I dettagli. La linea tracciata dalla dirigenza è quella di ringiovanire la rosa

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, la Samp inizia a muovere i suoi primi passi sul mercato, l’obiettivo sarà sicuramente quello di tornare il prima possibile in Serie A. Per farlo ci sarà bisogno di alcuni rinforzi.

Fabio Quagliarella è sempre più vicino l’addio, mentre il primo colpo ufficiale potrebbe essere l’ ex Lazio Fabio Maistro, da poco retrocesso in C con la Spal, e che piace molto al club blucerchiato che potrebbe tentare l’assalto decisivo nei prossimi giorni.