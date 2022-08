Sampdoria Lazio, siparietto Luis Alberto-Sarri dopo il cambio: i dettagli

Piccolo siparietto andato in scena tra Sarri e Luis Alberto al momento del cambio dello spagnolo: la ricostruzione

Prima partita da titolare in questa stagione per Luis Alberto che – nonostante non sia andato a referto – ha ben figurato contro la Sampdoria.

Intorno al 70′ Maurizio Sarri ha deciso di togliere lo spagnolo per inserire Toma Basic. Come riporta Sky Sport, al momento del cambio, è andato in scena un piccolo siparietto tra il tecnico e il Mago con toni assolutamente tranquilli e sereni. Luis Alberto ha chiesto: «Perché?» e il mister serafico: «Perché dovevo».