Samardzic Lazio, il giocatore ha deciso: vuole QUEL CLUB di serie A. Un fattore DETERMINANTE chiuderà l’affare

Samardzic Lazio, il giocatore accostato anche ai biancocelesti ha deciso quale sarà il suo futuro: per chiudere l’affare manca un dettaglio

Il futuro di Lazar Samardzic sarà ancora in Italia e in serie A ma non con l’Udinese. Il calciatore accostato nelle scorse settimane alla Lazio, secondo quanto viene riportato da Fabrizio Romano su Youtube, vuole a tutti i costi andare al Milan.

Il giornalista ed esperto di mercato spiega però che tutto dipenderà dall’incontro che avverrà nella prossima settimana tra i due club. Ecco le sue parole nel dettaglio.

PAROLE – «Samardzic-Milan? Gli piacerebbe molto andare al Milan. Ora dipende dai club, Milan e Udinese saranno in contatto anche la prossima settimana. Ma a lui piacerebbe andare al Milan. Vediamo cosa accadrà».