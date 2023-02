Salernitana, Paulo Sousa: «Non vedo l’ora di giocare la prima partita e di essere con i tifosi». Le parole sui social del nuovo allenatore

Tramite un post su Instagram il nuovo allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, ha espresso la felicità di iniziare questa nuova avventura. Di seguito le sue parole:

PAROLE– « Sono felice di essere il nuovo allenatore della Salernitana e di tornare in un Paese dove mi sento a casa! Con il duro lavoro, lo spirito di squadra e la spinta della città possiamo superare ogni sfida. Con il coraggio e il compromesso di tutti insieme alla passione dei nostri tifosi sono sicuro che vivremo delle gioie. Non vedo l’ora di giocare la prima partita e di essere con i tifosi per dimostrare di che pasta è fatta la Salernitana. Forza ragazzi»