Salernitana, due strade alternative: trust o fondo d’investimento?

Continua a tenere banco la situazione della Salernitana. Due le possibili soluzioni alternative: i dettagli

In casa Salernitana, centrato l’obiettivo Serie A, ora non può non tenere banco la situazione societaria. I campani infatti devono fare i conti con il nodo multiproprietà. Ma, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Lotito e Mezzarona starebbero studiando una soluzione.

DUE STRADE – Due al momento sarebbero le strade alternative. La prima sarebbe quella di un trust all’americana. Infatti, nel caso in cui Lotito conferisse la proprietà in un trust, nominando un trustee indipendente, quest’ultimo potrebbe essere incaricato di vendere entro tre o cinque anni, ma anche di gestire il club per poi trasferire quanto conferito nel trust a beneficiari indicati da Lotito. E tra l’altro in questo caso potrebbero essere parenti o altri. Un’ipotesi che non è esclusa dal nostro ordinamento, per quanto mai totalmente utilizzata nel mondo del calcio. L’altra strada potrebbe essere quella della cessione delle quote a un fondo d’investimento.